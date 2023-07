Uskumatu! Hambutud saavad kõigest tableti neelamisega hambad suhu

Haidel võivad hambad vahetuda mõne nädala tagant, samal ajal kui krokodillid võivad oma pika elu jooksul elada läbi tuhandeid hammastevahetusi. Siiski on see võimatu meie ja peaaegu kõikide teiste imetajate puhul.

Kliiniline uuring, mis on planeeritud 2024. aasta juuliks, on algselt suunatud osalejatele, kellel on hambapuudus või geneetiline seisund, mis põhjustab hammaste puudumist. Teadlased loodavad, et ravim on 2030. aastaks üldiseks kasutamiseks kättesaadav.