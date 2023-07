Südamehaigetele avanes uus oluline ravimeetod

«Mul on hea meel, et saame regionaalhaigla kardioloogiakeskuses alates selle aasta juulist pakkuda uut ravimeetodit, milleks Eestis seni võimalust ei olnud. Kopsuarteri balloonangioplastika võimaldab tõhusat ravi kroonilise trombemoolilise pulmonaalhüpertensiooniga patsientidele ja mul on ka hea meel, et esimene protseduur viidi läbi regionaalhaiglas,» sõnas kardioloogiakeskuse juhataja dr Julia Reinmets. «Meetod on maailma tippkeskustes hästi tuntud ning selle juurutamine Eestis on õnnestunud tänu kolleegide pingutustele, pikale ettevalmistusele ja suurepärasele koostööle. Tänan dr Rasmus Lubi, dr Ly Antonit, dr Boris Lapidust, dr Peep Laanmetsa ning regionaalhaigla juhatust, kes on alati toetanud innovatiivseid ravivõtteid.»