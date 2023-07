Rinnaga toidetud imikutel on oluline eelis

«Raseduse ajal liiguvad B-rakud soolestikust piimanäärmesse, kus nad hakkavad tootma antikehi. Ema püüab oma last kaitsta antikehadega, mida ta kasutab enda soolestiku kaitseks. Erinevad naised on elanud erinevat elu, neil on erinevad bakterite kooslused ja nad on kokku puutunud erinevate infektsioonidega, seega on täiesti loogiline, et rinnapiima antikehad peegeldavad seda varieeruvust.»

«Antikehad ei olnud mitte ainult ühe raseduse ajal sarnased, vaid ka mitme sünni jooksul märkimisväärselt stabiilsed,» ütles Hand. «See viitab sellele, et kui B-rakud rinnakoesse jõuavad, siis nad ei lahku. See on oluline, et mõista, kuidas imikud saavad immuunsuse ja kuidas nad infektsioonidega toime tulevad,» märkis ta.