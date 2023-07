Koroona nakatab maksarakke ja sellega kaasneb ohtlik katsumus

«Covid-19 patsientidel esinev hüperglükeemia on levinud tüsistus, mis esineb olenemata nende diabeediajaloost ja on seotud halvema kliinilise tulemusega,» kirjutavad autorid Ameerika teaduste akadeemia ajakirjas. Nad lisavad, et seni oli teadmata, kas SARS-CoV-2 põhjustab hüperglükeemiat ehk kõrget veresuhkru taset otseselt. Seetõttu asusid nad uurima, kas ja kuidas nakatab viirus hepatotsüüte ja suurendab glükoosi tootmist, põhjustades hüperglükeemiat.

Uurijate sõnul on viiruse sisenemine maksarakkudesse osaliselt tingitud valkude GRP78 ja ACE2 koostööst. Viimane, teadaolevalt viiruse poolt rakku sisenemist võimaldav valk esineb maksarakkude pinnal väiksema molekulmassiga kui mujal kehas. See on üks uudsetest leidudest, sest varasemad uuringud viitasid, et maksarakkudel ACE2 ei esine.

«Retseptorite GRP78 ja ACE2 seose kinnitamine oli meie uuringus oluline avastus, kuid kõige olulisem tulemus oli, et SARS-CoV-2 põhjustab hüperglükeemiat otseselt, sõltumata kortikoidide kasutamisest, haiglaravist tingitud stressist, kehakaalust ja diabeedist. See on esimene kord, kui viiruse otsene seos hüperglükeemiaga on tõestatud,» ütles farmakoloogiaprofessor Luiz Osório Silveira Leiria.