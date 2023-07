Millise tervisemure korral pöörduda kõigepealt apteekri poole?

Sarnaste küsimustega pöördutakse ka e-apteeki. «E-apteegist nõu küsimine on inimeste jaoks mugav viis, kuna väga suur osa igapäevasest suhtlusest on kolinud internetti. See annab võimaluse abi saada ilma kuhugi minemata või helistamata ning jääda seejuures soovi korral anonüümseks. Sageli annamegi e-apteegis nõu isiklikumate ja intiimsemate terviseprobleemide korral,» rääkis Teder. Ta tõdes, et väga tihti antakse just e-apteegi kaudu inimestele esmatasandi meditsiinilist nõu – kuidas lapse palavikku alandada, mida teha kurguvalu või seljavalude korral, kus teha puugivaktsiini, mida teha, kui on tekkinud lööve, milliseid ravimeid ja toidulisandeid võib võtta raseduse või imetamise ajal.