Depressioon on äsja isaks saanud meeste seas uus tõusev trend

On tõestatud, et meestel, kes on varasemalt kannatanud depressiooni all, on isaks saades raskem hakkama saada, mõnel juhul võib depressioon isegi süveneda.

Sünnitusjärgne depressioon on seisund, mis teadaolevalt mõjutab naisi, kuid siiamaani pole süvenetud, kuidas mõjutab lapse saamine uute isade vaimset tervist. Londoni Ülikooli Kolledži teadlased on teinud uuringu selle väljaselgitamiseks. Nende teadmiste kohaselt on tegemist esimese uuringuga selgitamaks välja hiljuti isaks saanud meeste antidepressantide kasutamise ajalugu. Uuringus osalevad samuti isad, kellel pole lapsi.

Uuringu juhtautori Holly Smithi sõnul keskendutakse tavaliselt rohkem ema ja lapse tervisele, kuid siiski peaksid ka põhjalikumat tähelepanu saama uued isad, kes samuti vajavad abi.

Teadlased kaasasid uuringusse 90 736 meest vanuses 15-55, kes on eelneval aastal saanud isaks ja võrdlusgrupiks oli kõrvale toodud mehed, kellel lapsi polnud.

Mehi jälgiti 12 kuu jooksul, kellest paljud olid antidepressantravi peal. Raviks kasutati selektiivseid serotoniini tagasihaarde inhibiitoreid, tritsüklilisi antidepressante, monoamiini oksüdaasi inhibiitoreid ja atüüpilisi antidepressante.

Antidepressantravi saavaid mehi jaotati kolme rühma: hiljutine ravi ehk mehed, kes on saanud ravi enne lapse sündi, varasem ravi ehk need, kes kasutasid antidepressante juba kaks aastat enne lapse sündi ja need, kes ravi ei saanud.