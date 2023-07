Koolera kaks uut alamtüve on teadlaste hinnangul suureks ohuks

Ajakirjas Nature Communications avaldatud uues uuringus kasutasid Wellcome Sangeri instituudi ja Bangladeshi kõhulahtisuse uurimise rahvusvahelise keskuse teadurid kogu genoomi järjestamist, et analüüsida põgenike populatsioonis kooleratüvesid.

Analüüsides 223 kooleraproovi, mis koguti aastatel 2017–2019, leidsid teadlased, et peamine ringlev tüvi oli 7PET. See on 1960. aastatest alates põhjustanud juba miljoneid surmajuhtumeid kogu maailmas.

Töös avastati ka selle nakkava tüve 7PET kaks uut alamtüve, millest üks on globaalne ja teine esineb Lähis-Idas. Need kaks koolera alamliini mõjutavad inimesi ka erinevalt. Teadlased näitasid variatsioone bakteri geneetilises koodis, mis võib selgitada, miks igal alamtüvel on erinev haigusmuster. Analüüs andis ka kinnitust, et massiline vaktsineerimine pagulaste hulgas oli elusid säästev ja õigustatud.

Hinnanguliselt esineb koolera tõttu igal aastal 1,3–4 miljonit haigusjuhtu ja 21 000–14 000 surmajuhtumit maailmas. Kui seda ei ravita, võib see olla kiiresti surmav. Juurdepääs puhtale veele ja kanalisatsioonile on koolera leviku ennetamiseks ja kontrollimiseks ülioluline, mis tähendab, et vähem jõukad kogukonnad puutuvad haigusega rohkem kokku.

Koolerat põhjustava bakteri Vibrio cholerae alamtüvede eristamist võib olla raske või isegi võimatu teha genoomandmeteta.