Tuvastati uus insuldi riskitegur

Selles uuringus keskendusid teadlased valesti joondatud tsirkadiaanrütmi ehk elutalitluse ööpäevarütmi füsioloogilistele tagajärgedele neerufunktsioonile. On hästi teada, et aju toimimine on sünkroniseeritud valgusega. Kui valgussisendit muudab näiteks vahetustega töö (muutuv töögraafik, mis hõlmab öötundidel töötamist) ning erinevad une- ja söögiajad, võib kehakell paigast minna. See võib kaasa tuua negatiivseid tervisemõjusid. Näiteks enamikul tervetel inimestel langeb öösel vererõhk 10–15 protsenti. Kui vererõhk seda rütmi ei järgi, võivad tekkida südame-veresoonkonna kahjustused.