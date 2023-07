Kõrgest kolesteroolist annavad vihje Mona Lisa käed

Perekondlik hüperkolesteroleemia on geneetiline haigus, mis kõrge halva kolesterooli sisalduse tõttu veres suurendab südame-veresoonkonnahaigustesse haigestumise riski, vahendab Medical Xpress. Tavaliselt seondub madala tihedusega lipoproteiini retseptor (LDL) ringleva kolesterooliga ja viib selle maksarakkudesse, kus see laguneb. Kuid perekondliku hüperkolesteroleemia puhul on LDL-retseptorid muteerunud, nii et maks ei suuda kolesteroolist tõhusalt lahti saada, mis põhjustab kõrge kolesteroolitaseme. Ameerika südameassotsiatsiooni hinnangul kannab FH mutatsiooni umbes üks täiskasvanu 200-st.