HEA ELU TEEJUHT ⟩ Eluvaimu raugemine

Nii meedikud kui lähedased teadsid, et saja-aastasele inimesele tervist tagasi tuua ei õnnestu, see oleks loodusseaduste vastu. Aga inimene on ju õppinud paljusid loodusseadusi üle kavaldama, eks lendamine ja raadiokuulamine mõjusid ka kunagi imeteona! Tänapäeva kõrgtehnoloogiliste seadmete ja keemia abil võib ka imesid juhtuda, meditsiin on kõikvõimas? Masinate abil on võimalik inimese füüsilist kesta funktsioneerimas hoida väga kaua, kasvõi aastaid…