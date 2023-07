Lapsevanemad, ettevaatust! Eelmisel suvel kaotasid paljud lapsed just sellel põhjusel elu

Kui ilmad on külmad, ootame pikkisilmi suve ja kuumasid ilmasid, kuid kuumade suvepäevade saabumisel ei pane me tähelegi, et need võivad tihti tuua tervisele kaasa suurt kahju. Liigselt kuum ilm võib olla tervisele ohtlik, seda eriti enne puberteeti, kus keha ja termoregulatsioon on välja arenemata.

«Kuumarabandus on tõsine meditsiiniline seisund. Lapsed tunnevad kuumust ja niiskust kiiremini ja raskemini kui täiskasvanud, niisamuti on ka keha maha jahtumisega,» kommenteerib Columbia lastearst Connie Kostacos.

Kõige suuremas ohus on imikud ja väikelapsed seetõttu, et nad ei suuda enda eest hoolitseda, kuid see ei tähenda, et sama risk ei esineks vanemate laste seas.

Kostaco sõnul ei tuleks ainult vanust võtta olulise mõjutajana. Samuti võivad kuumarabanduse riski suurendada ka ravimid, kehakaal ja muud tervislikud seisundid.

Paljud emad on pöördunud lastearst Kostaco poole palaval päeval otse lapse sporditreeningult kaevates, et lapsel on peavalu, pearinglus, kõhulahtisus ja oksendamine.

Lastearst sõnab, et muret tuleks tunda siis, kui sellised sümptomid ei taandu 30 minuti jooksul ning tuleks minna sellisel juhul erakorralise meditsiini osakonda. Samuti tuleks jälgida vaimseid muutusi, näiteks nagu segane kõne ja ebatavaline käitumine. Need on tõsised hoiatusmärgid, et midagi on valesti.

Mis on kuumarabandus?