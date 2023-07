Tervistkahjustav oht varitseb nii metsas kui koduhoovis

Borrelioos, mida mõnikord nimetatakse ka Lyme’i tõveks on puukide levitav bakteriaalne põletik. Baktereid kannab edasi vaid teatud osa puuke ja bakterite kandmine puugilt inimesele kestab pärast hammustust 17 - 24 tundi, kuid tõenäolisemalt toimub ülekanne 36-48 tunni pärast. Seega puugi kiire eemaldamine vähendab oluliselt borrelioosi nakatumise ohtu. Sümptomid võivad varieeruda kergest lööbest kuni tõsisemate närvisüsteemi häireteni. Nakkus võib tekitada hammustuskoha ümber ringilaadse punetuse, mis laieneb ja püsib pikka aega. Koos sellega võivad inimest vaevata väsimus, palavik, peavalu, kaelalihaste kerge jäikus, liigesvalu ja lihasvalu. Kuid tuleb siiski meeles pidada, et nende sümptomite olemasolu nahalööbe puudumise korral ei viita ilmtingimata puukborrelioosile. Lööve hammustuskohas võib nahal püsida kuid, aga varem või hiljem kaob see ise. Samas ei pruugi kirjeldatud tüüpilist nahalöövet alati tekkida. Punakas lööve, mis ilmub hammustuskohas mõni tund pärast puugi hammustust, on seotud pigem naha ülitundlikkusega.