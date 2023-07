Aastatega kogunenud rasvast võib jagu saada bakteri abil

Metioniini inimene ise ei sünteesi ja peab saama toiduga. Kehas on metioniinil palju olulisi ülesandeid - valkude moodustamine; hakkamasaamine ioniseeriva kiirgusega, raskemetallidega, maksa rasvumisega. Teisalt on täheldatud, et toidust saadava metioniinihulga vähendamine võib olla seotud parema tervisega — saledama keha ja aeglasema vananemisega.

Metioniini hulka saab vähendada kahtemoodi, kas vaesestatud toiduga ehk dieediga või võttes lisaks mikroobe, mis on disainitud nii, et nood toodaks metioniini lagundavat ensüümi. Neid kahte viisi ajakirjas Aging avaldatud katsete kirjeldustes, mis tehtud hiirtega, kasutatigi.

Teadlased järeldasid katsest, et metioniinivaesel dieedil ja metioniini inaktiveerivatel mikroobidel on tõepoolest võime täiskasvanud rasvunud hiiri tagasi normaalkaalu poole viia.

Kuna sisuliselt kõik loomsed toiduks kasutatavad valgud ja ka paljud taimsed valgud sisaldavad rohkesti metioniini, siis pole teadlaste sõnul täiesti metioniinivaba dieet sisuliselt võimalik ega ka vajalik. Aga metioniini «lagundamiseks» disainitud bakteritest võiks rasvumise ravis abi olla. Kui katsed inimestega sama mõju kinnitavad ning suuri riske ei leita.

Muundatud bakteritega on praeguseks jõutud sinnamaale, et tervete vabatahtlikega tehtud katsed näitasid veerandi võrra madalamat vere metioniinitaset. Seega saab öelda, et metioniinitaset on bakterite abil võimalik ka inimese puhul vähendada. Samas pole veel täit kindlust, kuivõrd ja kellel see vähendamine kaalu langetada aitab. Inimkatses kasutatud bakterit — E. coli Nissle — sisaldav probiootikum on algselt väljatöötatud homotsüstinuuria raviks ja kaalulangetamise võimet ei uuritud. Homotsüstinuuria on pärilik närvi- ja skeletisüsteemi haigus, kus kehasse koguneb metioniinist sünteesitav aminohape homotsüsteiin, mida saab nii liiga palju. Ehk siis teiste sõnadega — kui keha vähem metioniini saab, siis tekib ka vähem liigset homotsüsteiini.

Seega on siiski lootust, et konkreetselt eakamatele mõeldud kaalulangetuse mikroobid saavad katsetustel heakskiidu ja jõuavad kasutusse lähitulevikus. Praegu aga on metioniinitarbimise vähendamiseks võimalus süüa rohkem taimset toitu ja lihatarbimist koomamale tõmmata. Isegi kui see kaalulangetuseks vajaliku metioniinitaseme languseni ei vii, aitab see tervist kindlasti parandada.