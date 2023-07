Kliinikumi imetamisnõustajad jagavad rinnaga toitmise nädalal tasuta nõu

«Vastsündinu ja imiku rinnaga toitmine on parim meetod selleks, et pakkuda lapsele kasvamiseks ja arenguks vajalikku. Maailma Terviseorganisatsioon soovitab ainult rinnapiimaga toitmist kuni lapse kuuenda elukuuni ning imetamist koos lisatoiduga lapse teise eluaastani. Rinnapiim sisaldab kõiki vastsündinu ja imiku arenguks vajalikke toitaineid ning uurimistulemused kinnitavad, et imetamisel on märkimisväärne kasu nii laste kui emade tervisele ja heaolule. Rinnapiima saavatel lastel esineb vähem seedeprobleeme, põletikulisi haigusi ja allergiaid. Rinnapiim kaitseb last nakkuste eest, sisaldades komponente, mida imiku piimasegudes ei ole – hormoone, ensüüme, kasvufaktoreid, asendamatuid rasvhappeid ja immunoloogilisi kaitsefaktoreid,» loetles rinnaga toitmise eeliseid Marrit Kanna. Ta lisas, et emadel soodustab imetamine kiiremat sünnitusjärgset taastumist: «Imetanud naistel on väiksem risk haigestuda rinnanäärme- või munasarjavähki ja väheneb osteoporoosi risk menopausi perioodil. Kiiremini väheneb ka rasedusaegne lisakaal. Imetamine soodustab ema- ja lapse kiindumussuhte teket, suurendab empaatiat ja sotsiaalset turvatunnet hilisemas elus.»