Jäta meelde: kuidas kuumalaine ajal ohutult reisida?

Enne majutuse broneerimist kontrolli, kas seal on töötav konditsioneer. Seda tuleks teha nii Airbnb majutuse kui ka suuremate ja väiksemate hotellide ja hostelite puhul. Seejuures ei tasuks üksnes pilte usaldada ega piirduda ventilaatoritega, mis õhku ei jahuta. Kahtluse korral küsi majutuse pakkujalt üle, sest kuuma ilmaga on jahe ruum oluline pelgupaik ning õhutuseta toas on öösel väga raske magada. Uuri, kas konditsioneeri kasutamine kuulub hinda või on see lisatasu eest.