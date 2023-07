Apteeker selgitab, mis aitab liighigistamise vastu

Higistamine võib põhjustada sotsiaalseid probleeme

«Jalgade higistamine on üks sagedamaid probleeme. Higistamisel on nahk niiske, see põhjustab hõõrdumist, eriti vale jalanõu kandmisel, ja valu. Hõõrdumise tõttu tekivad nahale valulikud villid,» selgitas proviisor.