Kliimamuutused viivad passiivse suitsetamiseni

2023. aasta riiklikus aruandes leiti ka, et New Jersey ja Kagu-Pennsylvania on saanud rohkem kuivi, kuumasid ja tuuliseid päevi, mis võivad kaasa aidata metsatulekahjude tekkimisele. New Jersey on viimastel kuudel kogenud juba mitmeid metsatulekahjusid pärast varajast tulekahju hooaja algust.