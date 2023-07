KAS TÕESTI? ⟩ Robotid on isegi kirurgide tööd üle võtmas

Patsient sai juba kuu aega pärast operatsiooni mugavalt kõndida ning naaseda oma meelistegevuste juurde, milleks on golf ja ujumine. Tavaliselt kulub patsiendil peale maksasiirdamist umbes kuus nädalat, et ta saaks liikuda ilma ebamugavustundeta.

Haigla on keskendunud tipptasemel tehnoloogia arendamisele, et vähendada operatsiooni invasiivsust ja pakkuda patsientidele paremat taastumist ja tulemusi. Tänase päeva seisuga on kirurgid robotsüsteemi abil teostanud üle 30 neerusiirdamise ja muid operatsioone, mis hõlmavad sapiteed, kõhunääret ja magu, kuid see on nende kogu riigi esimene maksasiirdamine.