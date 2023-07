Just see toidulisand võib ennetada kuulmise langust vanemas eas

Omega-3-rikkaid toite on pikka aega peetud kasulikuks südamehaiguste, Alzheimeri tõve ja dementsuse ravimisel. Uus uuring näitab, et need võivad aidata ka vanusega seotud kuulmiskaotust edasi lükata.

Omega-3 rasvhappeid on kolme peamist tüüpi: eikosapentaeenhape (EPA), dokosaheksaeenhape (DHA) – nii kalas kui ka muudes mereallikates ning alfa-linoleenhape (ALA), mida leidub taimsetes toiduainetes.

Neid rasvu peetakse «tervislikeks» rasvadeks, mis on tuntud oma positiivse mõju poolest südame tervisele, vähendades triglütseriidide taset, suurendades HDL-i (hea) kolesterooli taset ja aidates hoida vererõhku tervislikus vahemikus.

Värskeim uuring, mida esitleti esmaspäeval Bostonis Ameerika Toitumisühingu iga-aastasel koosolekul, näitas, et inimestel, kellel on kõrgem DHA tase, vähenes risk vanusega seotud kuulmislanguse tekkeks. Leiud näitasid, et keskealistel osalejatel oli vananedes vähem tõenäoline kuulmiskahjustus.

«Meie uuring viitab DHA rollile kuulmisfunktsiooni säilitamisel ja vanusega seotud kuulmislanguse riski vähendamisel,» ütles uuringu autor Michael McBurney.

Uuring näitas, et umbes kahel inimesel viiest oli probleeme kuulmisega. Veidi üle veerandil neist oli kuulmisraskused ja umbes viis protsenti kasutas kuuldeaparaate.

Uurijad ütlesid, et leiud näitasid olulist seost DHA taseme ja kuulmistervise vahel. Inimesed, kelle veres oli kõrgeim DHA tase, näitasid märkimisväärselt (16% väiksemat) tõenäosust kogeda üldist kuulmisraskust võrreldes madalaima tasemega inimestega.