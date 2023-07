Levinud toiduaine võib vähendada riski dementsuse tõttu surra

Alzheimeri tõbi on kõige tavalisem dementsuse vorm, ülemaailmselt on Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel dementsus 50 miljonil inimesel.

Oliiviõli on tuntud oma põletikuvastaste ja antioksüdantsete omaduste poolest. Uuringud on näidanud, et tervislike monoküllastunud rasvade rikka oliiviõli lisamine dieeti võib aidata südameprobleemide korral. Uuring on nüüdseks leidnud, et oliiviõli ei ole mitte ainult kasulik südamele, vaid võib parandada ka aju tervist.