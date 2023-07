Toitumisnõustaja avaldab: põhjused, miks süüa rohkem kartulit

Kartul sisaldab mitmeid toitaineid, mis toetavad südame tervist. Näiteks on kartul väga hea kaaliumi allikas, mida meie organism vajab närviimpulsside edasikandmiseks, happe-aluse tasakaalu tagamiseks veres ja süsivesikute normaalseks ainevahetuseks. Kaalium on vajalik lihaste ja südame tõrgeteta tööks ja ning ühtlasi hoiab see ka vererõhu kontrolli all, kirjutab toitumisnõustaja Katri Merisalu Rimi toidublogis.