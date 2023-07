Hooldekodudesse soovijate arv on ühe kuuga hüppeliselt kasvanud

Elora juhatuse liikme Merle Vaheri sõnul on taotluste arv ainuüksi juulis kasvanud sama palju kui kolme eelneva kuu jooksul kokku. «Huvi hooldekodu kohtade vastu on suurenenud hüppeliselt eelkõige tänu hooldereformile, mis on rahastamistingimused muutnud eakatele ja nende lähedastele soodsamaks,» ütles Vaher. «Kui varem võis omaosalus ulatuda kuni tuhande euroni, siis nüüd jääb see keskmiselt paarisaja euro juurde,» selgitas Elora juht reformi mõju ulatust.

Taotluste arv hakkas Merle Vaheri sõnul suurenema tegelikult juba varem, kuid tingimusega, et kohta soovitakse alates 1. juulist, kui jõustuvad uued rahastamistingimused. «See näitab, kui suur osa inimesi on otsust raha pärast edasi lükanud. Sageli arvatakse, et hooldekodu on mugavusteenus lähedastele, kes ei soovi või ei taha oma eaka lähedase eest ise hoolt kanda, kuid tegelikkuses on hooldekodu paljudele eakatele ainus võimalus saada vajaliku kompetentsi ja varustusega teenust, ilma milleta nende tervis halveneks oluliselt kiiremini,» ütles Vaher.

Koos hooldereformiga muutus osaliselt ka hooldekodu koha taotlemise protsess. «Koos riigipoolse rahastusega kaasnes kohalikele omavalitsustele kohustus oma haldusalas elavate inimeste abikõlblikkust hinnata. See on ühest küljest mõistlik ja arusaadav, kuna raha tuleb kasutada põhjendatult, kuid muudab samal ajal koha taotlemise keerulisemaks ja aeganõudvamaks,» ütles Vaher.