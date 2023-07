Priit Pius ja Andreas Abel selgitavad, kuidas tegusatel suvepäevadel diabeeti ohjes hoida

Meliva meditsiinijuht dr Andreas Abel rõhutab, et diabeedi kontrolli all hoidmiseks on väga oluline ka puhkuste hooajal püüda säilitada oma harjumuspärast rutiini. «Igasugune kõrvalekaldumine mõjutab glükoositaset, mistõttu võib olla vajalik teha muudatusi insuliini annustes või suurendada süsivesikute tarbimist,» sõnab Abel. Suur glükoositaseme kõikumine, eriti madalad suhkrud, on peamiselt ohuks just insuliini süstivatele 1. tüüpi diabeeti põdevatele inimestele.

Näitleja Priit Pius oli 15-aastane, kui tal diagnoositi esimest tüüpi diabeet. Näitleja töögraafik on aasta ringi üsna erinev, pidevad muutused teevad diabeedi ohjamise aga keerulisemaks, mistõttu on oluline tegevusi plaanida. «Kuna mul pole üheksast-viieni tööd, siis rutiini tekib üsna harva,» tõdeb Pius. «Pigem üritan päeva või nädala lõikes ette mõelda, mis mind ees ootab – kui pikad on päevad, kas on rohkem istumist või püsti seismist ja nii edasi.»

Nutisensor aitab kontrollida

Tavapärasest erinev käitumine teeb keerulisemaks glükoositaseme hindamise ja nõuab sagedasemat kontrolli, et olla teadlik oma terviseseisundist. Dr Abel rõhutab, et eriti väljasõitudel või suveüritustel ei tohiks söömist unustada ning samuti peab diabeedi põdeja olema valmis reageerima, kui tema glükoositase hakkab langema või tõusma. «Kotis peaks alati olema mõni õun, glükoositablett või midagi muud, mida tarbida, kui on tunda glükoositaseme langust,» soovitab ta.