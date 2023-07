Kampaania kutsub osalema tasuta vähi sõeluuringutel, oodatud on ka ravikindlustamata inimesed

Euroopa vähktõve vastase võitluse kava järgi on Euroopa Liidu eesmärk toetada vähivastast võitlust, ennetustegevust, varajast avastamist, ravi ja hooldusravi ning tõsta elukvaliteeti pärast diagnoosimist. See hõlmab sealhulgas ELi riikide toetamist, et kõigil oleks võrdne juurdepääs vähi sõeluuringule. EL on seadnud eesmärgiks, et 2025. aastaks jõuab rinna-, emakakaela- ja jämesoolevähi sõeluuringule 90 protsenti sihtrühma kuuluvatest inimestest.