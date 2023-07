Kas elektriline hambahari on tavalisest parem ja kas valgendav hambapasta ikka valgendab hambaid?

Millised on hammaste harjamise reeglid, kuidas õigesti hambaid puhastada?

Kui kasutate tavalist hambaharja, valige klassikaline hambahari (tiheda harjastega, tasase lõikega) märgistusega soft või ultra soft. Hoidke käsitsi hambaharja pliiatsi või pastakana käes, et surve hambatele ja igemetele ei oleks liiga tugev ning hambaharja juhtimine oleks täpsem. Nii käsitsi kui ka elektrilised hambaharjad puhastavad hambaid hästi, valik sõltub patsiendi eelistustest ja vajadustest.

Hambaid tuleb puhastada hambaharjaga kaks korda päevas 2-3 minutit. Hommikul pärast hommikusööki ja õhtul enne magamaminekut, 30 minutit pärast sööki. Pasta kogus peaks olema hernetera suurune. Pärast hammaste puhastamist tuleb pasta välja sülitada, suud loputada ei tohi. See on vajalik selleks, et hambapasta koostises olevad kasulikud mikroelemendid mõjuksid emailile ja igemetele (parodondile) sülje kaudu.

Hommiku- ja õhtuseid puhastusi eristatakse. Õhtul lisame hambaharjale lisavahendid suuõõne hoolduseks: hambaniidi, vahelõikehari, keelekraabitsa, irrigeerija ja ühekordse harjase. Breketitega patsientidel tuleb suuhügieeni hoolikalt jälgida ja suud puhastada pärast igat söögikorda.

Kõige efektiivsem hambapuhastustehnika on lühikesed ringikujulised liigutused 45-kraadise nurga all igemete suunas. Hambaharja harjased peaksid jõudma igemepiirini, et bakterid, mis on asunud igeme ja hamba vahele, saaksid samuti eemaldatud. Raskesti ligipääsetavaid kohti puhastatakse vertikaalselt.

Kas elektriline hambahari on tavalisest parem?