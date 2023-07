Arstide eksimused on võtnud mitu inimelu

«Me saame kasutada arstide võrgustikke, et parandada nende tegevust,» ütleb Centola. «Arstid konsulteerivad üksteisega tihti ja me oleme seda juba ammu teadnud. Tõeline avastus on see, et me saame struktureerida arstide vahelisi teabevahetusvõrgustikke, et suurendada nende kliinilisi teadmisi.»