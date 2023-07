TikToki staarid on paremad nõuandjad kui õppinud ja kogenud tervishoiutöötajad

Seksuaaltervis, toitumine ja treening on kolm teemat, mis on TikTokis noorte vaatajaskonna seas kõige populaarsemad. Eriti on noored teemadest huvitatud siis, kui videote peal on iidolid, kes jagavad enda kogemusi elust enesest, vahendab ajakiri Journal of Health Communication avaldatud uuringus.

«Pole üllatav, et oleme näinud sellistel videotel palju eeskujude poolehoidmist, sest sisuloojatel on TikTok platvormil tugev mõju,» sõnab Washingtoni osariigi Ülikooli kommunikatsiooni dotsent ja uuringu juhtivautor Nicole O’Donnell. «Meie probleem tervisekommunikatsiooni seisukohalt on see, et enamik neist videotest ei pakku reaalselt saavutatavaid samme ebatervisliku käitumise muutmiseks, vaid pigem jagatakse esteetilisi üksikasju, mis on sageli paljude noorte jaoks kättesaamatu eluviis.»

Võrreldes Instagrami, Facebooki ja Twitteriga on TikTok suhteliselt uus platvorm, mille kasutamist teadlased alles püüavad mõista. Selle teadmiste puudujäägi kõrvaldamiseks analüüsis uurimisrühm, kuhu kuulusid O’Donnell ja kommunikatsiooni doktorandid Sultana Ismet Jerin ja Di Mu, 400 tervisega seotud videot TikToki kampaaniast #EduTok.

Nad leidsid, et enamik videotest keskendusid vaimsele tervisele, treeningule või seksuaaltervisele, mis on valdkonnad, millest on TikToki noorem vaatajaskond suuresti huvitatud. Siiski selgub, et vaimse tervise videote puhul on publiku osalus väiksem ning teised olulised teemad, mis on eriti olulised teismeliste jaoks, nagu näiteks uimastite kuritarvitamine, kiusamine ja seksuaalvägivalla ennetamine, on samuti TikToki platvormil harival eesmärgil puudulikud.