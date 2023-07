Leiti dieet, mis alandab kolesterooli ja kaalu

Austraalia Sydney ülikooli teadlased on läbi viinud metaandmete analüüsi taimetoitluse mõju kohta inimestele, kellel on kõrge südame-veresoonkonna haiguste (CVD) risk. Nad leidsid, et taimetoit oli seotud oluliselt paranenud LDL-kolesterooli, HbA1c (glükoositaseme) ja kehakaaluga.