HEA ELU TEEJUHT ⟩ Sotsiaalse tervise nimel

Psühholoogid oskavad igast väiksest testist suuri järeldusi teha. Näiteks palus Facebook mul ära arvata, kas kass pildil liigub trepist üles või alla. Mina pakkusin, et alla, ja sain seepeale pika isiksuseanalüüsi osaliseks. Mõni uuring on aga põhjalikum, võib kesta isegi 80 aastat ja lõppu ei paista. Just selline on Harvardi ülikooli uuring («Harvard Study of Adult Development»), mis algas 1938. aastal ning kestab tänini, kasutades nüüd uurimismaterjalina alustajate lapsi ja lapselapsi.