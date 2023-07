Ülemaailmne hepatiidipäev kutsub inimesi end testima

Hiljutised uuringud on näidanud, et peaaegu pooled ehk 42 protsenti inimestest kogu maailmas ei tea, et viiruslik hepatiit on üks peamisi maksavähi põhjustajaid. Ligi kolmveerand nendest küsitletutest ütleb, et teadmine, et hepatiit põhjustab maksavähki, suunab neid suurema tõenäosusega ennast testima, ja enam kui 82 protsenti laseb suurema tõenäosusega end vaktsineerida.