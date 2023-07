Just see on kaalu langetamise juures kõige olulisem osa

Kuigi liigne kehakaal võib olla valede söömis- ja liikumisharjumuste tagajärg, ei tohiks tervislikku toitumist defineerida läbi selle, mida tuleks süüa, et langetada kaalu, vaid hoopis läbi selle, mida toidust peaks saama, et olla terve. See tähendab, et oluline roll on mõtlemisviisil.