Meeste reproduktiivsust mõjutab üks globaalne probleem

Seemnerakkude hulk on viimasel 50 aastal vähenenud keskmiselt üks protsent aastas ja viimased 20 aastat 2,6 protsenti aastas. Siiski ei saa Tartu ülikooli kliinikumi meestekliiniku juhi dr Kristjan Pommi sõnul sellest veel midagi katastroofilist järeldada. «Teadusmaailmas pole selle uuringu tulemuste kohta täit üksmeelt. Sest nii analüüsi kaasatud uuringute metoodika, spermaanalüüsi andnud meeste kaasamise põhimõtted kui ka see, et spermaanalüüsitulemus võib ühel mehel ajas varieeruda, on vaid mõned asjaolud, mis on võinud analüüsitulemust kallutada,» selgitas Pomm.

Viimase 20 aasta jooksul on seemnerakkude hulga vähenemine kiirenenud. Pomm sõnas, et kuigi varem on arvatud, et seemnerakkude vähenemine võib olla lääne ühiskonna mure, siis nüüdseks on kindlaks tehtud, et langus on globaalne.