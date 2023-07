Riik tegeleb olulisemate apteegiravimite varu loomisega

«Olgugi et Eestil on plaanis toetada kodumaise ravimitootmise arendamist, ei kataks see kõikvõimalike vajalike ravimite nomenklatuuri,» selgitas Sikkut. «Seega sõltume ravimitega varustamisel Euroopa Liidu ja globaalsete tarneahelate toimimisest. Toetame jätkuvalt liidu neid samme, mis meie varustuskindlust parandavad ning ravimite tarnehäireid ennetavad.»

«Prognoosidest on selgunud, et valdavas enamuses peaks pakkumine rahuldama nõudlust, võimalikke probleeme on ette näha osade toimeainete mõningate ravimvormide või annustega. Nende osas on tehtud tööstusele ettepanek tootmismahtusid suurendada. Ollakse pidevas kontaktis ravimitööstusega ja jätkatakse monitoorimisega,» rääkis Sikkut. «Euroopa Ravimiamet on seisukohal, et riiklike varude loomise ehk national stockpiling’uga tarneraskusi ei lahenda. Eesti vaatest peame samas mõistlikuks hoida kohalikke ravimivarusid, mille eesmärk on kaitsta mitte ainult tarnehäirete eest, vaid ka ulatuslikemate tsiviil- või riigikaitseliste kriiside korral.»