WHO: ainult neli riiki on astunud piisavalt samme suitsetamise vastu

ÜRO terviseamet kutsus värskes raportis riike üles laiendama tunnustatud meetmete kasutamist vähendamaks tubaka tarbimist, seal hulgas jõustama reklaamikeeldu, kleepima sigaretipakkidele hoiatusi, tõstma tubakaaktsiisi ning abistama neid, kes tahavad suitsetamisest loobuda.

WHO märkis, et Mauritius ja Holland on nüüd ühinenud Brasiilia ja Türgiga kõikide soovituste rakendamisel.

Agentuur ütles, et 5,6 miljardit inimest ehk 71 protsenti kogu maailma elanikkonnast on nüüd kaitstud vähemalt ühe tubakakontrollimeetmega. Seda on viis korda rohkem kui 2007. aastal.

Suitsetamine on maailmas vähenenud 22,8 protsendilt 2007. aastal 17,0 protsendile 2021. aastal.

Sellise languseta olnuks praegu 300 miljonit suitsetajat rohkem, ütles WHO.

Suitsetamine on endiselt peamine ärahoitava surma põhjus. Igal aastal sureb 8,7 miljonit inimest, neist 1,3 miljonit passiivse suitsetamise tagajärjel.

WHO andmetel on kaheksa riiki ühe sammu kaugusel ühinemaks eelpool nimetatud nelja riigiga – need on Etioopia, Iraan, Iirimaa, Jordaania, Madagaskar, Mehhiko, Uus-Meremaa ja Hispaania.

Samas pole 2,3 miljardit inimest 44 riigis kaitstud ühegi WHO tubakavastase meetmega.

WHO raportis avaldati ka muret liiga vähese regulatsiooni üle e-sigarettide osas.