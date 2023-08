Lastearst Liis Toome: oluline on toetada enneaegsena sündinud laste rinnapiimaga toitmist

«Rõõmustav, et rinnapiima saavate laste osakaal haiglast kojuminekul on suurenenud. Aastad ei ole vennad, kuid väga enneaegsena sündinud laste seas on rinnapiimaga toitmise osakaal Tallinna Lastehaiglast kojuminekul ulatunud kuni 85 protsendini ja küpsemate laste seas üle 90 protsendi,» tunnustab rinnaga toitmise head taset Tallinna Lastehaigla vastsündinute ja imikute osakonna juhataja Liis Toome.

Euroopa lapsevanemate organisatsiooni (EFCNI; European Foundation for the care of newborn infants) peamiseks murekohaks on tagada parim toitmine ka enneaegsena või haigena sündinud lastele.

Eestis tagab vanemahüvitis kõikidele sünnitanud naistele võimaluse olla pikemalt lapsega kodus ning solidaarne ravikindlustus võimaluse olla enneaegsena või haigena sündinud lapse juures haiglas sõltumata ravi kestusest. Rinnapiimaga toitmine on neile lastele ülioluline, kuna rinnapiim mitte ainult ei taga vastsündinule toitainete vajaduse, vaid soodustab erinevate elundite, eelkõige soolestiku ja aju küpsemist. Väga enneaegsete vastsündinute toitmine rinnapiimaga vähendab laste sünnijärgset haigestumist ning parandab hilisemat kognitiivset arengut.

Väga enneaegsena – enne 32 täisrasedusnädalat – sündinud laste rinnapiimaga toitmise head taset Eestis kajastas rahvusvaheline uuring, mis viidi läbi 19s Euroopa piirkonnas aastatel 2011–2012. Kui suurim, kuni 80 protsenti, oli rinnapiima saavate laste osakaal haiglast kojuminekul Taanis, Eestis ja Rootsis, siis näiteks Ühendkuningriikides jäi antud näitaja poole väiksemaks.

Dr Liis Toome. Foto: Tallinna lastehaigla

Tallinna Lastehaigla on läbi aastate teinud statistikat, millisel toitmisel lähevad lapsed haiglast koju. Seda nii enneaegsena kui ka ajalisena sündinud laste osas. «Tallinna Lastehaiglasse koonduvad kõige kõrgema etapi ning kõige pikemat haiglaravi vajavad vastsündinud Põhja- ja Lääne Eestist. Nende laste puhul on emadel rinnapiima säilitamine ja rinnaga toitmise õnnestumine eriti keeruliseks väljakutseks,» räägib dr Liis Toome.

«Ülioluline on toetada emasid enneaegsete või haigete vastsündinute toitmisel rinnapiimaga,» rõhutab dr Liis Toome. «Nende lastega on imetamine kunst, mida tuleb õpetada ja õppida. Esimesed keerulised nädalad tagavad reeglina edasise nauditava imetamise nii emale kui ka lapsele. Lapse äärmusliku enneaegsuse või haiguse korral ei pruugi imetamine alati õnnestuda, kuid see ei takista olla hea ema, pakkudes lapsele küllaga armastust ja lähedust. Hoitud peavad olema nii laps kui ka ema.»