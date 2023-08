TAI: eelmisel aastal rinnapiima toidul olnud laste arv vähenes

Rinnapiima saavate laste osatähtsus on ligi veerandsajandi jooksul aasta-aastalt suurenenud ning püsinud alates 2016. aastast stabiilselt samal tasemel. Olgugi, et 2022. aasta näitajad olid varasemaga võrreldes veidi madalamad, sai 3. elukuul rinnapiima keskmiselt 82 protsenti imikustest ja 6. elukuul keskmiselt 70 protsenti imikutest. Ühe-aastaselt sai tavatoidule lisaks rinnapiima 31 protsenti perearstide jälgimisel olevatest kuni 1-aastastest lastest.

Üksnes rinnapiima saavate kuni kuue kuu vanuste laste osatähtsus on viimastel aastatel vähenenud 18 protsendini. Võrreldes kümne aasta taguse ajaga on ühe nädala vanuselt ainult rinnapiima saavate imikute osatähtsus 14 protsenti väiksem (2022. a – 80%). Kolmekuuselt üksnes rinnapiima saavate laste osatähtsus on selle ajaga vähenenud 9 protsenti (2022. a – 58%) ja kuue kuu vanuste osatähtsus ligi 24 protsenti (2022. a – 18%). Kui enne kriise olid üksnes rinnapiimaga toitmise näitajad stabiliseerunud, siis alates 2020. aastast on vaid rinnapiima saavate laste osatähtsus kõigi näitajate lõikes veelgi vähenenud.