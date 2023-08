Raskest harvikhaigusest saavad vanemad teada juba varajases raseduses

Eestis on viie aastaga NIPTIFY teste tehtud enam kui 11 000 rasedale. See on ka ainuke omalaadne sõeluuring Eestis, sest riiklikus mastaabis ei ole praegu ühtegi harvikhaiguse skriiningtesti. Tervisekassa rahastusega saab NIPTIFY testile umbes 15 protsenti rasedaist. Krjutškovi sõnul maksab umbes 20–25 protsenti rasedaist 250– 300 eurot omast taskust. «Pered väga kaaluvad seda võimalust, sest ühel naisel ei ole elu jooksul väga palju rasedusi ja see pole kokkuhoiukoht. Tervisesse investeerimine on parim investeering.» See tähendab, et kokku testitakse Eesti kõikidest lapseootel naistest 35–40 protsenti.

Krjutškov peab oluliseks, et tervisekassa üleüldse testi rahastab, sest rasedate juhendis on sees, et need, kellel on kõrgenenud risk, peavad NIPTIFY sõeluuringusse tulema. «Muidugi võiks riik testi kõigile kompenseerida, kuid nagu ikka, jääb asi raha taha kinni,» räägib ta ja toob näiteks, et Belgias, Hollandis ja Soomes Helsingi piirkonnas on selline test kõigile rasedatele tasuta.

Tulevikuks veelgi plaane

Krjutškov tunneb rõõmu edukast meeskonnast, kellega koos on võimalik Eestis sellisel tasemel testi teha. «Meil ei ole ühtegi NIPTIFY-sarnast originaalset laborit Baltikumis, Poolas ega Soomes. See on väga unikaalne asi terves regioonis. Selle põhjal, et meil on Eestis selline kompetents olemas, on võimalik teha arendusi. Harvikhaiguste sõeluuring ei tule tühjalt kohalt, me hoiame proovid Eestis ja analüüsime Eesti rasedaid just siin. Sinna juurde koostöö arstidega ja nende koolitamine. See on innovatsiooni ja edu pant, mida ei tohi käest lasta. Tervise- ja geeniandmeid peaks hoidma Eestis, mitte lubama neid lihtsasti välja saata. See on see kompetents, mille eest me võitleme,» kinnitab ta.