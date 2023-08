Huvitav teada: mida ütleb keele värv tervise kohta?

Tavaliselt on inimese keel roosa ja kaetud õhukese valge kattega. Tervel keelel on külgedel ja peal palju papille, need on väikesed näsad, mis annavad keelele omase tekstuuri.

Keele värvuse muutumine võib olla märk tervisemurest. Mõned neist probleemidest võivad ise laheneda, teised vajavad ravi.

Must keel

Keele mustaks muutumist võib põhjustada keratiini kogunemine. See on valk, mis on nahas, juustes ja küüntes.

Keratiini kogunemine võib muuta keele mustaks ja ka karvasemaks. Põhjuseid võib olla mitu: halb suuhügieen, ravimid (näiteks mõned antibiootikumid), tubaka tarvitamine, kiiritusravi. Harvadel juhtudel on must keel tingitud tõsisematest terviseseisunditest nagu diabeet või HIV.

Valge keel

Kui keel muutub kahvatumaks ja sellele tekivad valged laigud, võib põhjuseks olla seeninfektsioon, näiteks suuõõnes. Laigud võivad olla paksud ja valulikud. Sel juhul on inimesel raskusi neelamise ja söömisega.

Teine võimalik põhjus on leukoplaakia. See seisund põhjustab valgete laikude või naastude tekkimist keele ja see tekib eelkõige suitsetamise tõttu.

Lilla keel

Keel võib muutuda lillaks kehva vereringe või südamehaiguste tõttu. Samuti võib lilla keel olla Kawasaki haiguse tunnuseks. See on haruldane ja tõsine seisund, mis põhjustab veresoonte põletikku.

Punane keel

Punane keel võib viidata B-vitamiini puudusele või sarlakitele. Samuti võib punasus tekkida allergilisest reaktsioonist mõnele ravimile või toidule.