AITAME KÕIK KOOS ⟩ Haruldast lihashaigust põdeval Kevinil jätkub ravimit veel augusti lõpuni

«Kevinil läheb kenasti,» kirjutab lapse perevanem Karin. «Ta on rõõmus ja sõbralik, saab teiste lastega rohkem koos olla ja nende tegevustest osa saada. Kevini liikumisvõime on parem, ta liigub kiiremini ja suudab pikemalt kõndida. Varem pidime tema liikumist ette planeerima, et oleks istumisvõimalusi ja puhkepause, liigesed olid jäigad ja iga asendi muutus vaevaline. Nüüd on asendite vahetus kergem ja lihtsam. Ka kukkumisi on vähem ja kukkudes on püsti saamine kergem, lühiajaliselt jaksab laps rattaga sõita. Ta ise ütleb, et soovib rohtu edasi võtta, sest kergem on liikuda ja hingata.»

Erinevate spetsialistide, sealhulgas arstide ja füsioterapeutide sõnul on paranenud nii lapse kopsumaht kui ka hingamisfunktsioon, liigutuste kiirus ja tasakaal kui ka psühholoogiline seisund. Lapse ellusuhtumine on muutunud positiivsemaks, ta on rõõmsam, optimistlikum ja naudib elu kõigi võimaluste piires. Arvestades positiivseid analüüsi- ja uuringutulemusi on arstide hinnangul ravi jätkamine Translarnaga igati näidustatud.

Ravim läheb aastas maksma aga 723 000 eurot. Kohalik omavalitsus, Tartu Linnavalitsus toetab Kevini ravi 32 000 euroga ning ühes selle ja heade annetajate toega oleme tänaseks kokku kogunud 194 431,91 eurot.