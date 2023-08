Tuvastati kehakaalu suurenemise keskne põhjus

Fruktoosi panus rasvumisse on hästi teada. Uus analüüs koondab hulga teadustöid ja argumente selle kohta, kuidas fruktoos põhjustab rasvumist ja haigusi nagu diabeet ja rasvmaks, vahendab Medical Xpress.

«See on põhjalik ülevaade hüpoteesist, mis seab kaalutõusu keskmesse looduse, uurides, kuidas fruktoos toimib erinevalt teistest toitainetest aktiivse energia vähendamise kaudu,» ütleb Colorado ülikooli meditsiinikooli professor Richard Johnson, uuringu peamine autor. Hiljuti avastati, et fruktoos omab olulist rolli ellujäämisel – see on kütus, mis salvestatakse juhuks, kui ressursse napib.

Lääne ühiskonnas tarbitakse fruktoosi peamiselt maisisiirupi ja lauasuhkruna (fruktoosi ja glükoosi kooslus on sahharoos ehk valge suhkur – toim). Selle kogus erineb oluliselt sellest, mida võib saada puuviljadest. Meie esivanemad tarbisid seda isegi sügisandide külluses oluliselt vähem.

Fruktoos kahjustab raku energiajaamu mitokondreid, nendivad Johnson ja tema kolleegid.

Uuringutulemused näitavad, et fruktoos stimuleerib toidutarbimist ja aeglustab puhkeolekus ainevahetust, sarnaselt talveuneks valmistuva loomaga. Lisaks on ilmnenud, et fruktoosi manustamine võib paljude muude ainevahetusega seotud probleemide hulgas põhjustada kehakaalu tõusu, insuliiniresistentsust, kõrgenenud vererõhku ja rasvmaksa.

«See töö koondab ühte kohta täieliku argumendi selle kohta, kuidas fruktoos võib omada keskset rolli rasvumise ja diabeedi tekitamisel,» ütleb Johnson. «See on väga põnev, uus hüpotees, mis ühendab teisi hüpoteese, et osutada fruktoosi spetsiifilisele rollile rasvumise tekkes. Ja me saame seda jälgida oma esivanemateni, samuti õppida talveunes loomadelt täpselt, kuidas fruktoos energa salvestamist põhjustab.»