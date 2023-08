MURRANGULINE AVASTUS ⟩ Looduslikult esinev bakter pakub uut lootust malaariavastases võitluses

Viimastes katsetes ühinesid teadlaste grupp Burkina Faso teadlastega, et testida sääskedega lähenemist umbes kümne meetri pikkuses, kümne meetri laiuses ja viie meetri kõrguses võrkudega piiratud piirkonnas, mille eesmärk oli stimuleerida taimi ja sigimisalasid. Suhkruga leotatud puuvillakera ja Delftia tsuruhatensise jätmisest piisas, et öö jooksul koloniseerida umbes kolmveerand sääskede populatsioonist bakteriga. Kui sääsed toitusid malaariaga inimeste verest, blokeeris bakter parasiidi arengut.

«See on tõesti muljetavaldav töö,» kommenteerib Liverpooli Troopilise Meditsiinikooli vektorbioloog Grant Hughes, kes ei olnud uurimisega seotud. Ta kiidab uuringu mitmeid eksperimentaalseid lähenemisviise, et mõista bakteri mõju malaaria levikule. Tema sõnul on Harmane tuvastamine Plasmoodiumi ründava ühendina eriti kasulik tulevaste tööde jaoks.

Barillas-Mury toob välja veel ühe olulise leiu – erinevalt mõnest soolebakterist ei kanta Delftia tsuruhatensist sääskede sekka laialdasemalt. Kuigi see võib olla mõningas mõttes piiranguks, on see ohutuse seisukohast plussiks ja võib muuta regulatiivse heakskiidu saamise lihtsamaks. «Enne, kui oleme valmis bakterit massiliselt levitama, peame esialgu leidma viisi selleks, et see ei leviks liiga palju,» kommenteerib ta. Nii saavad teadlased tema sõnul hinnata selle tõhusust ja ohutust enne, kui see võtab üle terve elanikkonna.

Selle tõttu viivadki praegu taedlased läbi täiendavaid katseid meetodi ohutuse testimiseks veendumaks, et bakter ei kahjustaks teisi putukaid, nagu näiteks mesilasi.