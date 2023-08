Avastati vähiriski kaks korda suurendav tegur

Massachusettsi üldhaigla (MGH) uurijate juhitud ja New England Journal of Medicine'i uues numbris avaldatud uuringus tuuakse tõendeid selle kohta, et harknääre ehk tüümus on täiskasvanute tervise hoidmisel ja vähi ennetamisel ülimalt oluline ja võib aidata vältida autoimmuunhaigusi.