Lugeja küsib: kuidas toimida, kui ettevõtte määratud esmaabiandja on puhkusel?

Esmaabiandjate nimed ja telefoninumbrid tuleb asetada nähtavale kohale, et ärevas olukorras oleks vajalik info kiirelt leitav. Näiteks asetada info esmaabivahendite juurde, siis on esmaabiandmiseks vajalikud asjad ja info ühes kohas ning ei ole vajadust joosta teadetetahvli juurde.

Esmaabi saamise võimalused tuleb läbi mõelda ka juhul, kui töötaja töötab üksinda. Kui ettevõttes on üks töötaja, siis ei ole mõistlik teda koolitada esmaabiandjaks, sest inimene endale elupäästvat esmaabi anda ei saa. Sellisel juhul tuleb mõelda läbi muud võimalused, näiteks ühiskasutatavates hoonetes on võimalik sõlmida kokkulepe teise tööandjaga esmaabi saamiseks. Kokkuleppe sõlmisel tuleks veenduda, et teisel tööandjal on esmaabiandmiseks koolitatud töötaja olemas.