Ainult nii sünnivad siia ilma geeniused

Selleks rasvaks on sfingolipiid ühendi nimetusega sfingosiin-1-fosfaat (S1P). Neid leidub kesknärvisüsteemis, mis osalevad kudede arengus, rakkude äratundmises ja ühendumisel. Tarbitud sfingolipiidi on vaja ema soolestikust transportida emakas olevatesse munarakkudesse, et see kaitseks järglaste aksoneid. Huvitaval kombel leidsid nad, et kaitse kandub edasi järgmistele põlvkondadele.

Pococki sõnul on see esimene kord, kus on tõestatud, et lipiididest tulenev tervis on pärilik. Lisaks sellele kaitseb ema toitumine sfingolipiidi tarbimise kaudu kahe järgneva põlvkonna aksoneid. See tähendab, et ema toitumine võib mõjutada mitte ainult tema järglase aju, vaid potentsiaalselt ka järgnevate põlvkondade oma. Läbi viidud uuring toetab tervislikku toitumist raseduse ajal optimaalse aju arengu ja tervise saavutamiseks.