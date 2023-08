VÕIMAS LEID ⟩ Levinud verevedeldaja aitab tappa vähki

Teiste uuringute andmed toetavad samuti ideed, et varfariinil on potentsiaali vähi vastu. Varfariini ja teisi antikoagulante antakse tavaliselt vähihaigetele, kellel on suurem risk trombide tekkeks. Uurijad on märganud, et pankrease-, mao- ja kolorektaalvähiga patsiendid, kes said varfariini, elasid oluliselt kauem kui need, kes võtsid teisi antikoagulante.