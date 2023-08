AVASTUS ⟩ Nahk läbib olulise muutuse, kui peesitad nädal aega päikese käes

Pikaajaline kokkupuude ultraviolettkiirgusega on seotud DNA kahjustusega naharakkudes, põletiku ja naha enneaegse vananemisega, kuid päikese käes peesitamine on endiselt tavaline.

Kuna on puudunud uuringud, mis keskenduksid sellele, kuidas käitumine mõjutab UV-kiirgusega seotud nihkeid mikrobioomis ja kuidas see võib olla seotud naha tervisega, võtsid Ühendkuningriigi teadlased asja uurida. Luubi alla võeti päevitamise mõju puhkajate naha mikroobidele.

«Näitame puhkajatele, et nende käitumine päikese käes mõjutab oluliselt nende naha mikrobioomi mitmekesisust ja koostist,» ütles Manchesteri ülikooli juhtivteadur ja ajakirjas Frontiers in Aging avaldatud uuringu peamine autor dr Abigail Langton.

«Oleme näidanud, et päevituse teke on seotud proteobakterite arvukuse vähenemisega vahetult pärast puhkust. Kõigi puhkajate mikrobioom taastus aga paar nädalat pärast seda, kui nad lõpetasid pikema päikese käes viibimise.»

Päikeselembus kahjustab nahabaktereid

Vaatamata proteobakterite kiirele vähenemisele, oli bakterikooslus taastunud 28 päeva pärast inimeste puhkuselt naasmist. «See näitab, et UV-kiirgusega kokkupuude puhkusel avaldab naha mikrofloorale suurt mõju, kuid taastumine on suhteliselt kiire, kui inimene naaseb vähem päikesepaistelisse kliimasse,» jätkas Willmott.

Mikrobioomi häired võivad põhjustada terviseprobleeme

«Naha mikrobioomis domineerivad proteobakterid. Sellest lähtuvalt pole üllatav, et mikrobioom taastub kiiresti, et taastada naha optimaalsed funktsioneerimistingimused,» tõi Langton välja. Autorid väidavad, et murettekitavam võib olla mikrobioomi mitmekesisuse kiire muutumine, mida on seostatud haigusseisunditega.