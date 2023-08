Loe, kuidas mõjutab lapsepõlvetrauma rasedust

Andmeanalüüsist selgus, et naised, kes olid kogenud mingisugust lapsepõlvetraumat, on 37 protsendilise tõenäosusega rohkem raseduse tüsistustega seotud kui need, kellel sellega kokupuudet pole olnud. Samuti on nendel naistel 31 protsenti tõenäolisem sünnitada tulevikus alakaalulisi või enneagseid imikuid.