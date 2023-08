KURB TÕDEMUS ⟩ Paljud töökohad on kimpus just selle probleemiga

Näiteks kirjeldab Cronin hüpoteetilist stsenaariumi töötajast, kes ilmub tööle joobnuna. «Kui see on seetõttu, et sa oled 22-aastane noor, kes otsustas öö vastu enne rasket tööpäeva pidutseda, on olukorral teine lahendus, kuid kui sa oled 40-aastane ja sul on pikaajaline tõsine süvenev alkoholism, vajab see ilmselt sügavamat sekkumist,» sõnab ta.

«Ma mõistan sind, miks sa oled stressis, sest praegu ongi äärmiselt keerulised ajad» on midagi muud, kui öelda «Ma tean, et oled kimpus oma pahedega, kuid ma ei ole sellest eriti üllatunud, sest ka sinu vanemad on alkohoolikud ja vastav eeskuju selleks on olemas».

Teine pimekoht on seotud sellega, kuidas teaduskirjanduses käsitletakse füüsilist ja vaimset tervist. Erinevalt füüsilise heaolu ohtudest keskenduvad teadlased sellele, kuidas halba vaimset tervist leevendada, mitte ennetada. Ärahoidvad meetodid, mis põhinevad hea vaimse tervise põhimõtetel, jäävad üllatavalt väheuuritud valdkonnaks.

Cronini sõnul on füüsiline ohutus paranenud. «Teen koostööd suurte ehitusprojektidega ja siiamaani olen tähele pannud, et esikohal on alati turvalisus ja seejärel kvaliteet. Selle tõttu arvan, et oleks aeg hakata tegema jõupingutusi ka vaimse tervise valdkonnas, et organisatsioonid saaksid vaimse tervise ohtu käsitleda sama hoolikalt nagu ehitusvaldkondades tegeletakse füüsiliste ohtudega,» arvab ta.