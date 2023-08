Kergelt kõrgenenud vererõhu korral peaks tegema elus ühe olulise muutuse

Aruandes esitatud hinnangu kolhaselt on 8,8 miljonil inimesel vanuses 35–64 ravimata 1. staadiumi hüpertensioon.

Mis on DASH-dieet?

«DASH-dieet soodustab kõrge kaaliumi-, magneesiumi-, kaltsiumi-, kiudaine- ja valgusisaldusega toite, kuna need toitained aitavad alandada vererõhku,» ütles ta.

«(DASH-dieediga) on ka naatriumisisalduse piirang, mis võib aidata vererõhku alandada. Naatrium koondab teadaolevalt vett veresoontesse ja võib sel viisil tõsta vererõhku. Ja me kõik teame, et kõrge vererõhk suurendab arterite lupjumise ja sellest tuleneva südameataki, insuldi ja neerupuudulikkuse riski.»