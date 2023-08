AVASTUS ⟩ Elutähtsas organis peitub ohtralt mikroplasti

Kuigi uuringus osales väike arv inimesi, on teadlaste sõnul esitatud esialgsed tõendid selle kohta, et mitmesugused mikroplastid võivad koguneda ja püsida südames ja selle sisemistes kudedes.

Uurijad nendivad, et on vaja rohkem uuringuid, et täielikult mõista mikroplasti mõju inimese südame-veresoonkonna süsteemile ja prognoosile pärast südameoperatsiooni.